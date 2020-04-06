Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte ilk eleme adayı…

Survivor’da her pazar akşamı olduğu gibi bu hafta da ada konseyinde ilk eleme adayı belirlendi. Dün akşam Survivor dokunulmazlık oyunu ile izleyiciler yine kıyasıya mücadeleye tanık oldu. Birleşme partisi öncesi her iki takım da kaybetmemek için tüm hünerlerini gösterdi. Survivor haftanın ik eleme adayı ve birleşme partisi detayları haberimizde…

SURVİVOR HAFTANIN İLK ELEME ADAYI

Dün akşam (5 Nisan) dokunulmazlık oyunu kazananı Gönüllüler takımı oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler ise aralarından bir kişiyi eleme adayı olarak yazmak zorunda kaldı. Fakat dokunulmazlığın kaybedilmesi sonrasında Salı akşamı aralarından bir kişiye veda edecek Ünlüler takımında ilginç bir gelişme yaşandı. Yarışmacılar arasında yapılan oylama sonrası iki isim aynı oyu alarak eleme adayı seçildi. Ünlüler’de 4 oy Parviz‘e 4 oy ise Ezgi‘ye çıktı ve böylelikle bu iki isim eleme adayı olarak belirlenmiş oldu.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Sunucu Acun Ilıcalı Survivor 2020 ile ilgili yeni gelişmeleri yarışmacılar ve izleyicilerle paylaştı. Ilıcalı, eleme için atılan SMS oylarından elde edilen gelirin Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlanacağını bildirdi.

Ilıcalı, “Açık arttırma”, “Kilo yarışması” ve “Futbol maçı” yarışmasının da önümüzdeki günlerde yapılacağını açıklarken, “Anlat bakalım” oyununa sunucu Murat ile birlikte kendisinin de dahil olacağını paylaştı.

Acun Ilıcalı, dün akşamki ada konseyinde birleşme partisine dair açıklamalarda da bulundu. Yarışmacıların ve izleyicilerin heyecanla beklediği birleşme partisi önümüzdeki hafta yapılacak. Ilıcalı birleşme partisinde şarkı yarışmasının da yapılacağını sözlerine ekledi.

Survivor’da performans oyunları ise son kez yapılacak. Aynı zamanda 2 adet araba ödülü, bir erkek ve bir kadın yarışmacıya verilecek.