Survivor Berkan'ın büyük aşkı ortaya çıktı!

Berkan Karabulut, özel hayatında ise aradığı aşkı bulan isimlerden... Genç yarışmacı, iki yıldır Lale Onuk ile birlikte. Varşovalı bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Lale ile Berkan, Gümüşyaka'daki yazlıklarından arkadaşlar.

HER ŞEY O GECE BAŞLADI

Birbirlerini 10 yıldır tanıdıklarını söyleyen Lale, katıldığı bir canlı yayında şunları söyledi: "Berkan ile 10 yıldır tanışıyoruz. Ben onu hep çok beğeniyordum ama şişmandım. 2018 yılında 2017 Miss Turkey birincisi olan arkadaşım Ecem Çırpan ile yarışmayı izlemeye gittik. Berkan da oradaydı. Berkan beni tanıdı. 'Hala çok güzelsin' dedi. Bu benim için müthiş bir şeydi. Çünkü o beni tanıdığı zamanlarda şişmandım ve kendimi çok çirkin hissediyordum. Öyle gelişti olaylar...

Sevgilisini çok özlediğini söyleyen ve adını andığında gözleri dolan Lale Onuk, Berkan'ı yolcu etmek için havalimanına da gelmişti.

LALE'DEN DUYGUSAL MESAJ

Lale Onuk bu fotoğrafı "Çok özlüyorum ama çok gurur duyuyorum! İyi ki" notuyla paylaştı.