18 Aralık 2020 Cuma 17:35 | Son Güncelleme:
Survivor Barış ve Nisa aşka geldi! O detay dikkatlerden kaçmadı
Survivor 2020 yarışmasında tanışan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşaması ve özel görüntülerinin ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çiftten yeni poz gelirken fotoğraf ki detay dikkatlerden kaçmadı.
Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında tanışan
Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı programın final yapmasının ardından yeni bir aşka yelken açtı.
Özel görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından magazin gündeminden düşmeyen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı çiftinden yeni bir paylaşım geldi.
BARIŞ'IN SURVIVOR DÖVMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Nisa Bölükbaşı Instagram hesabının hikaye bölümünden sevgilisi Barış'la el ele oldukları anı paylaştı. Fotoğrafta Barış'ın elindeki Survivor dövmesi dikkat çekti. Barış'ın elinde Survivor dövmesi olması sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı.
Barış da Nisa'nın şarkı söylediği anları paylaşarak 'Mutlu' notunu düştü.