Survivor Barış nereli ve kaç yaşında? Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir, boyu kaç?

Barış Murat Yağcı Survivor 2020’nin en dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. Birbirinden zorlu parkur oyunları ve iletişim oyunları ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşatan yarışma özellikle karantina dönemlerinde izleyicilerin vazgeçilmezi oldu. Yarışmanın bu yılki favori adayı Barış Murat Yağcı ise sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Survivor Barış kimdir, nereli? İşte oynadığı diziler ve biyografisi...



SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR, NERELİ?

Barış Murat Yağcı birçok kişi tarafından Survivor 2020’nin favori yarışmacısı olarak gösteriyor. Sportif yapısı ve fiziğiyle dikkat çeken yarışmacı oyunlardaki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarıyor. Barış Murat Yağcı 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Sportif yapısıyla dikkat çeken Barış, Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamış ve sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmıştır.

Bir dönem modellik yapan yarışmacı, Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilmiş ve yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran Yağcı,, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.

SURVIVOR BARIŞ BOYU KAÇ?

Uzun boyu ile dikkat çeken Barış Murat Yağcı’nın boyu 1.92’dir.