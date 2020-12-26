Survivor Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı itirafı! Duyan inanamadı

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2020 yarışmasının en popüler isimlerinden olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı programın final yapmasının ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin hakkında sık sık aşk haberleri çıkarken Barış Murat Yağcı haberleri yalanlamış ve 'Nisa benim kardeşim' demişti.



Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşklarını herkesten gizli yaşarken yakın arkadaşları Enes Batur'un evinde samimi halleri ile kayıt altına alınmış magazin basınına servis edilmişti. Ünlü çift görüntülerin ardından aşklarını kabul etmişti.

NİSA'NIN AİLESİ İSTEMİŞ

Barış Murat Yağcı ise aylar sonra Nisa Bölükbaşı ile olan aşkını neden gizlediğini ilk kez açıkladı. Barış Murat Yağcı, 'Nisa'nın ailesi kendi içinizde yaşayın dışarıya çok fazla gözükmeyin demişti. Böyle bir şey istediği için bende normal karşıladım ve koruma içgüdüsüyle yaklaştım.' dedi.