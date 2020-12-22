Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'dan aşk dolu paylaşım! Sosyal medya çalkalandı

TV8'de yayınlanmış olan Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında farklı takımlarda mücadele eden Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı yarışmanın bitmesinin ardından görüşmeye devam etmiş ancak aşk haberlerini yalanlamıştı. Enes Batur'un evinde samimi görüntüleri ortaya çıkan ikili aşk haberlerini kabul etmek zorunda kalmıştı. Ortak bir açıklama yayınlayan ikili aşkını ilan etmiş oldu.



Ünlü çift aşk yaşadığını açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmaya başladı. Attıkları her paylaşımla aşklarını sevenlerine gösteren Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı son paylaşım ile dikkat çekti.

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın birbirine aşkla baktğı anlar hayranlarını mutlu ederken ikilinin paylaşımı büyük beğeni topladı.

İşte Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın aşkla birbirine baktığı o poz: