04 Ocak 2021 Pazartesi 11:44 | Son Güncelleme:
Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı alışverişte... Soruları yanıtsız bıraktılar
TV8'de ekrana getirilen Survivor yarışmasında tanışıp yeni bir aşka yelken açan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü çift muhabirlerin yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı.
Survivor yarışmasında tanıştıktan sonra arkadaşlıklarını bir adım ileriye alan ve sevgili olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ilişkilerini uzunca bir süre gizlemişti.
Enes Batur'un evinde mahrem görüntüleri çekilen ve basına servis edilen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ilişkilerini itiraf etmişlerdi.
Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, geçen cuma günü Nişantaşı’ndaki City’s AVM’de objektiflere yansıdı. Mağazaları dolaşan ikili muhabirlerden gelen sorular yanıtsız bıraktı.