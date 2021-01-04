Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı alışverişte... Soruları yanıtsız bıraktılar

Survivor yarışmasında tanıştıktan sonra arkadaşlıklarını bir adım ileriye alan ve sevgili olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ilişkilerini uzunca bir süre gizlemişti.

Enes Batur'un evinde mahrem görüntüleri çekilen ve basına servis edilen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ilişkilerini itiraf etmişlerdi.

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, geçen cuma günü Nişantaşı’ndaki City’s AVM’de objektiflere yansıdı. Mağazaları dolaşan ikili muhabirlerden gelen sorular yanıtsız bıraktı.