Survivor Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nı babasıyla tanıştırdı

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, önceki gün Çeşme’de görüntülendi. Yağcı, sevgilisini babasının Alaçatı Hacımemiş’te bulunan kumru dükkanına götürdü. Kelebek'in haberine göre; ikiliyi kapıda karşılayan baba Güven Yağcı, Nisa Bölükbaşı’yla tokalaşarak tanıştı.

Güven Yağcı’nın yemekte ağırladığı gençler, yoldan geçerken kendilerini görüp fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

SURVİVOR'DA TANIŞTILAR

Katıldıkları Survivor yarışmasında tanışan Nisa ve Barış iki iyi arkadaş olarak dikkatleri üzerine çekti. Yarışma bittikten sonra aradaki bağı koparmayan ikilinin arkadaşlığı aşka döndü.

AYNI PROJEDE YER ALACAKLAR

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın hazırlıklarını tamamladığı dijital bir platform için iş yapacak. İkiliye YouTuber Enis Batur da eşlik edecek.