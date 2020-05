Survivor Barış Murat Yağcı nereli, kaç yaşında? Survivor Barış kimdir, boyu kaç?

Tv8’in sevilen yarışma programı Survivor’da heyecan her geçen gün artıyor. Yarışmacılar arasında yer alan Barış Murat Yağcı ise sportif yapısı ve yakışıklılığıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen Yağcı, Kocamın Ailesi, Şevkat Yerimdar gibi yapımlarda rol almıştır. Peki, Survivor Barış kimdir? İşte Barış Murat Yağcı hayatı, boyu ve oynadığı diziler...



SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Survivor 2020’nin favori yarışmacıları arasında yer alan Barış Murat Yağcı 1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Barış Murat Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Sportif yapısıyla dikkat çeken Barış, Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamış ve sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmıştır.

Bir dönem modellik yapan yarışmacı, Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilmiş ve yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran Yağcı,, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.

SURVIVOR BARIŞ MURAT YAĞCI BOYU KAÇ?

Barış Murat Yağcı’nın boyu 1.92’dir.