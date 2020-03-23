Survivor Barış kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli?

Survivor Barış kimdir? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından aratılıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmasının öne çıkan isimlerinden olan Barış Murat Yağcı ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı sportif yapısıyla da yarışmada başarılı performans sergiliyor. Haberimiz içerisinden Survivor Barış Murat Yağcı hayatı hakkında merak edilen her şeye ulaşabilirsiniz.



SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Survivor 2020’nin sevilen yarışmacısı Barış Murat Yağcı 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Barış Murat Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.