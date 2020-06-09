Survivor Barış kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı hakkında hiç bilinmeyenler!

Survivor'da finale doğru yaklaşılırken şampiyonun kim olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu yılın en çok konuşulan ismi Barış Murat Yağcı da yarışmanın favorileri arasında yer alıyor. Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak Basketbol oynayan yağcı sportif yapısı ve parkur performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Survivor'ın sevilen yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir ve nereli? Survivor Barış kaç yaşında? İşte hayatı ve biyografisi...

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR, NERELİ?

Barış Murat Yağcı birçok kişi tarafından Survivor 2020’nin favori yarışmacısı olarak gösteriyor. Sportif yapısı ve fiziğiyle dikkat çeken yarışmacı oyunlardaki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarıyor. Barış Murat Yağcı 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Sportif yapısıyla dikkat çeken Barış, Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamış ve sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmıştır.

Bir dönem modellik yapan yarışmacı, Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilmiş ve yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran Yağcı, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.

SURVIVOR BARIŞ BOYU KAÇ?

Uzun boyu ile dikkat çeken Barış Murat Yağcı’nın boyu 1.92’dir.