Survivor Aycan'dan şaşırtan itiraf: Adadan kaçmaya çalıştım!

Survivor 2020 ünlüler takımında yer alan Survivor Aycan'dan şaşırtan itiraf geldi. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Aycan Yanaç, “Ada hayatı ilk başlarda çok zor geçti hiç kalmak istemiyordum. Oradan kaçmaya bile çalıştım. Aileden ayrı kalmak, özlem bir zamandan sonra alışılıyordu. Ama beni en çok zorlayan yerde yatmak oldu” dedi. Bu sözleri ile herkesi şaşkına çevirdi.

SURVİVOR AYCAN'DAN ŞAŞIRTAN İTİRAF GELDİ

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan Survivor 2020'nin çok zorlu bir yarış olduğunu dile getiren Aycan Yanaç, "Ada hayatı ilk başlarda çok zor geçti hiç kalmak istemiyordum. Oradan kaçmaya bile çalıştım. Aileden ayrı kalmak, özlem bir zamandan sonra alışılıyordu. Ama beni en çok zorlayan yerde yatmak oldu. Yağmur yağıyor, üşüyorsun. Uykun var, uyuyamıyorsun. Açsın yemek yiyemiyorsun bunlar gerçekten çok zordu. Zamanla alışmak zorunda kaldık, alıştıkça da güzel gelmeye başladı" dedi.

Başarılı yarışmacı, “Ada 9 kilo verdim. 4.5 ay boyunca 9 kilo gitti yarışmanın sonlarına doğru ödüller büyüyünce kilo alamaya başladım. Yaz tatilinde de aldım biraz…” dedi.

SURVİVOR AYCAN KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg'le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln'de devam etti.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015’te Bosna-Hersek’e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018’de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonunun ünlüler kadrosunda yer aldı.