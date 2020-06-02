Survivor Aycan Yanaç kimdir? Survivor yarışmacısı Aycan nereli, kaç yaşında?

Aycan Yanaç Survivor 2020 kadrosunda mücadele eden yarışmacılar arasında yer alıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor bu yıl yine birbirinden iddialı yarışmacılara ev sahipliği yapıyor. Milli Sporcu Aycan Yanaç da sportif yapısı ve Acun Ilıcalı ile olan konuşmasıyla sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarıyor. Peki, Survivor Aycan Yanaç kimdir, nereli? İşte hayatı ve biyografisi...



SURVIVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2020 kadrosunda yer alan Aycan Yanaç bu yılın en fazla konuşulan yarışmacıları arasında yer alıyor. Aycan Yanaç 21 Kasım 1998’de Almanya’nın Nünberg şehrinde doğdu. Sportif kariyeriyle dikkat çeken Yanaç, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir. Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.