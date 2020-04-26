Survivor Aycan Yanaç kimdir, nereli? Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında?

Survivor Aycan Yanaç gündemde merak edilen isimler arasında yer alıyor. Survivor Aycan Yanaç kimdir, nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Survivor yarışmasında mücadele eden milli futbolcu Aycan Yanaç hakkında şok açıklama geldi.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, "Aycan, Survivor’dan sonra tekrar milli takıma çağrılacak mı?" sorusuna "Ben de size soruyorum, daha doğrusu izleyenlere soruyorum: Koronavirüs ortaya çıkmasaydı, biz Rusya, ardından da Kosova ile iki maç yapacaktık. Aycan bu süreçte de Survivor’da olacaktı. Siz bir teknik direktör olsanız, yarışmadan Aycan’ı çağırıp milli takıma alır mıydınız?" şeklinde yanıt verdi.

Necla Güngör sözlerini "Adaletli bir antrenör olduğumu düşünüyorum. Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken, milli takım maçlarına kanalize olmuşken, bütün konsantrasyonlarını maça vermişken yarışmaya giden bir Aycan’ı alır mıyım.. onu çok zannetmiyorum" dedi.

SURVIVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya’nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg’le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln’de devam etti.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı.

7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.