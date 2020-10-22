Survivor Aycan Yanaç hayranlarını korkuttu

Katıldığı Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Aycan Yanaç yarışmadan sonra futbol sahalarına geri döndü. Milli futbolcu ALG SK ile sözleşme imzaladı. Bir süredir futbol hayatına Gaziantep'te devam eden Yanaç, dün akşam bir rahatsızlık geçirdiğini açıkladı.

"BİRKAÇ GÜN SONRA SAHALARA DÖNECEĞİM"

Aycan Yanaç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Dün akşam küçük bir rahatsızlık geçirdim ama şu an gayet iyiyim, birkaç gün daha dinlendikten sonra sahalara geri döneceğim, güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim görüşmek üzere... İyi ki varsınız."

İLK YORUM SERCAN'DAN

Survivor yarışmasında tanışan Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç'ın arkadaşlığı yarışma bittikten sonra da devam ediyor. Yanaç'ın rahatsızlandığını duyan Sercan Yıldırım, 'Dün sesinden belliydi! Geçmiş olsun çok çok... Geçmiş olsun' mesajıyla arkadaşına destek oldu.

İSTANBUL'A GELDİ

Rahatsızlığı sonrası İstanbul'a gelen Aycan, Survivor'dan arkadaşı Yasin Obuz'la buluştu.