Survivor Aycan nereli? Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç kaç yaşında, kimdir?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor her bölümüyle finale bir adım daha yaklaşıyor. Yarışmacılar arasında yer alan Aycan Yanaç da sportif yapısı ve Acun Ilıcalı ile diyaloglarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Ekran başında izleyiciler de Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç’ın hayatı ve biyografisini araştırıyor. Peki, Survivor Aycan nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...



SURVIVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Survivor 2020 kadrosunda yer alan Aycan Yanaç bu yılın en fazla konuşulan yarışmacıları arasında yer alıyor. Aycan Yanaç 21 Kasım 1998’de Almanya Nünberg'de dünyaya gelmiştir. Sportif kariyeriyle dikkat çeken yarışmacı futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir. Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.