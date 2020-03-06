Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında? Survivor Aşkım nereli?

Survivor 2020 yarışma kadrosunda yer alan Aşkım Burçe Tunay’ın hayatı ekran başındakiler tarafından merak ediliyor. Survivor Aşkım Burçe Tunay geçtiğimiz günlerde elenen yarışmacıların yerine kadroya dahil oldu. Cimnastik ile uğraşan Tunay Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur. Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler…



SURVIVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Survivor 2020’nin yeni yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay, 2000 yılında dünyaya geldi. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

İlkokul eğitimini Kayseri Besime Özderici İlkokulu'nda almıştır. Ortaokul'dayken tekrar İstanbul'a taşındı ve İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda eğitimini tamamladı. Lise eğitimine Maltepe Anadolu Lisesi'nde başladı fakat Kadıköy Final Temel Lisesi'nden mezun oldu. Şu an Işık Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitimine devam etmektedir. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nde aktif sporculuk yapmaktadır.