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  • Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı'dan Barış Murat Yağcı'ya dikkat çeken yorum
17 Ekim 2020 Cumartesi 16:01 | Son Güncelleme:

Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı'dan Barış Murat Yağcı'ya dikkat çeken yorum

Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı'dan Barış Murat Yağcı'ya dikkat çeken yorum

Survivor 2020 yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, bir süredir aşk yaşadıkları iddialarıyla gündemde. Son olarak Bölükbaşı, Yağcı'nın son fotoğrafının altına flaş bir yorumda bulundu.

Sosyal medyada birbirlerinin YouTube kanalı için kamera karşısına geçen ikilinin attığı her adım yakından takip ediliyor. Aralarında aşk olup olmadığı merak konusu olan çiftten Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı'nın sosyal medyadan paylaştığı son fotoğrafının altına dikkat çeken bir yorum yaptı. Barış Murat Yağcı, bu karesini "Sadece çok ileri gitme riskini alanlar ne kadar ileri gidebildiklerini görür" notuyla paylaştı.

Nisa Bölükbaşı, bu fotoğrafın altına, "Bu yazıyı sanki bir benzinci istasyondan almışsın gibi. Ama güzel. Etkilendim." yorumunda bulundu. Nisa Bölükbaşı'nın Barış Murat Yağcı'dan etkilendiğini söylemesi aşk iddialarını iyice alevlendirdi.

Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz haftalarda Nisa Bölükbaşı'yı babasıyla tanıştırmıştı. Çeşme'de gerçekleşen sürpriz tanışma, 'Nisa aileye girdi' yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

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