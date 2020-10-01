01 Ekim 2020 Perşembe 10:27 | Son Güncelleme:
Survivor aşıkları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın panik anları!
Survivor yarışması final yaptıktan sonra Çeşme'de sarmaş dolaş görüntülenen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı önceki gün Etiler'deydi. Gazetecileri görünce panik olan ikili, aşk dedikodularını güçlendirdi.
'Survivor'da gönüllüler takımında birlikte yarışan Barış Murat Yağcı-Nisa Bölükbaşı çifti, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Cadde'nin haberine göre ikili, karşılarında gazetecileri görünce ne yapacaklarını şaşırdı.
Yağcı'nın yanından uzaklaşmaya çalışan Bölükbaşı, kahkaha atarak gülmeye başlasa da Yağcı, durumu kurtarmaya çalıştı.
Trafikte fark ettikleri taksiye doğru yönelen çift, yarışmada sergiledikleri performansı İstanbul trafiğinde gösterdiler. Barış Murat Yağcı-Nisa Bölükbaşı, yoğun trafikte taksiye binerek uzaklaştı.