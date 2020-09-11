2015 yılında katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanıdığımız Tuğçe Ergişi, şimdilerde Survivor Ardahan'la yaşadığı aşk ile gündeme geldi. Survivor Ardahan'la aşk yaşayan Tuğçe Ergişi'nin estetiksiz hali şoke etti. Tuğçe Ergişi'nin zaman içerisindeki değişimi herkesi şaşırttı.

Tuğçe Ergişi'nin estetiksiz hali şoke etti

İşte Benim Stilim ve İşte Benim Stlim All Star ile tanıdığımız Tuçe Ergişi, yarışma sırasında beğenilen tarzından ziyade şarkıcı Yılmaz Morgül'e benzerliği ile dikkat çekmiş ve yarışma bittikten sonra bir dizi estetik operasyon geçirerek, bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.

Elmacık kemiklerini belirginleştiren, burnunu yaptıran, dudaklarını kalınlaştıran Ergişi, bambaşka bir görüntüye kavuştu. Tuğçe Ergişi, yaptırdığı estetiklerle ilgili 'Bir estetiksiz bendim, yaptırdım, canım sağolsun' şeklinde açıklama yapmıştı.

TUĞÇE ERGİŞİ KİMDİR?

'Bu Tarz Benim' yarışmasıyla ünlenen Tuğçe Ergişi, Yılmaz Morgül'e olan benzerliğiyle sosyal medyada epey konuşulmuştu.

Tuğçe Ergişi, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro bölümünden mezun olan Tuğçe Ergişi aynı zamanda modellik yapıyor. 2014 yılında sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez'in yaptığı "Bu Tarz Benim" adlı yarışmayla adından söz ettirdi.