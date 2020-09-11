  • $7,4727
  • 8,8582
  • 468.355
  • 1102.34
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Survivor Ardahan'la aşk yaşayan Tuğçe Ergişi'nin estetiksiz hali şoke etti
11 Eylül 2020 Cuma 14:58 | Son Güncelleme:

Survivor Ardahan'la aşk yaşayan Tuğçe Ergişi'nin estetiksiz hali şoke etti

Survivor Ardahan'la aşk yaşayan Tuğçe Ergişi'nin estetiksiz hali şoke etti

Survivor 2020 ile adını duyuran Survivor Ardahan 2015 yılında katıldığı 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı. Çift, ilk pozlarını da Instagram hesaplarından yayınladı. Tuğçe Ergişi'nin zaman içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Survivor Ardahan'la aşk yaşayan Tuğçe Ergişi'nin estetiksiz hali şoke etti.

2015 yılında katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanıdığımız Tuğçe Ergişi, şimdilerde Survivor Ardahan'la yaşadığı aşk ile gündeme geldi. Survivor Ardahan'la aşk yaşayan Tuğçe Ergişi'nin estetiksiz hali şoke etti. Tuğçe Ergişi'nin zaman içerisindeki değişimi herkesi şaşırttı.

Tuğçe Ergişi'nin estetiksiz hali şoke etti

İşte Benim Stilim ve İşte Benim Stlim All Star ile tanıdığımız Tuçe Ergişi, yarışma sırasında beğenilen tarzından ziyade şarkıcı Yılmaz Morgül'e benzerliği ile dikkat çekmiş ve yarışma bittikten sonra bir dizi estetik operasyon geçirerek, bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.

Elmacık kemiklerini belirginleştiren, burnunu yaptıran, dudaklarını kalınlaştıran Ergişi, bambaşka bir görüntüye kavuştu. Tuğçe Ergişi, yaptırdığı estetiklerle ilgili 'Bir estetiksiz bendim, yaptırdım, canım sağolsun' şeklinde açıklama yapmıştı.

TUĞÇE ERGİŞİ KİMDİR?

'Bu Tarz Benim' yarışmasıyla ünlenen Tuğçe Ergişi, Yılmaz Morgül'e olan benzerliğiyle sosyal medyada epey konuşulmuştu.

Tuğçe Ergişi, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro bölümünden mezun olan Tuğçe Ergişi aynı zamanda modellik yapıyor. 2014 yılında sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez'in yaptığı "Bu Tarz Benim" adlı yarışmayla adından söz ettirdi. 

<p> </p>

Türkiye enerji denkleminin neresinde?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

10 Eylül Perşembe gününe ait reyting sonuçları yayında!

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik ve doğal çözümler

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.