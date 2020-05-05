Survivor Ardahan kimdir? Survivor Ardahan kaç yaşında ve nereli?

Survivor kadrosunda yer alan ve son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Ardahan Uzkanbaş hayatı araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Ardahan’a selam yolladığını söylemiş ve bu olay sosyal medyada çok konuşulmuştu. Peki, Survivor Ardahan nereli? Survivor Ardahan kaç yaşında, kimdir? İşte hayatına dair dikkat çeken detaylar...



SURVİVOR ARDAHAN KİMDİR, NERELİ?

Survivor Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana'da doğmuştur. 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynayan Ardahan, 33 yaşında ve Adana’da yaşıyor. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalan Ardahan Uzkanbaş bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.

Dubai'ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan'a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.

Sadık Ardahan Uzkanbaş hayatını şöyle özetliyor;

Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip görmek istiyorum. Ve şuan hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da olmaktan dolayı kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Ve hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, bende arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum.

FATİH TERİM SELAM YOLLADI

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Ardahan'a yolladığı mesaj gündem oldu. Survivor yarışmacılarından olan ve Adanalılığı ile bilinen Ardahan'a Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim selam yolladı.

Terim'in yolladığı selamı yarışmada açıklayan programın yapımcısı Acun Ilıcalı "Ardahan, Fatih Terim'den sana selam var. 'Toprağıma selam söyle' dedi" ifadeleriyle Terim'in selamını iletti.

Bu sözlerin ardından Ardahan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e teşekkürlerini iletti.