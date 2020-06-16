Survivor Adahan aslen nereli? Survivor yarışmacısı Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir, kaç yaşında?

Birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı Survivor 2020’de finale doğru yaklaşılıyor! Önümüzdeki hafta çeyrek finalin başlayacağı yarışmada heyecan her geçen gün daha fazla artıyor. Yarışmacılar arasında bulunan Sadık Ardahan Uzkanbaş bu hafta eleme potasına gönderildi. Ekran başındaki izleyiciler “Survivor Adahan aslen nereli, kimdir?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Survivor yarışmacısı Ardahan hakkında merak edilenler...



SURVIVOR ARDAHAN KİMDİR, NERELİ?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da sona doğru yaklaşılırken bu hafta eleme potasında mücadele eden Ardahan’ın hayatı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandıo. Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana'da dünyaya geldi. 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynayan Ardahan, 33 yaşında ve Adana’da yaşıyor. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalan Ardahan Uzkanbaş bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.

Dubai'ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan'a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.

Sadık Ardahan Uzkanbaş hayatını şöyle özetliyor;

Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip görmek istiyorum. Ve şuan hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da olmaktan dolayı kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Ve hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, bende arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum.