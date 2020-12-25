Survivor 2021'e hazırlanan Öykü Çelik: Ünlüyüz diye zengin sanıyorlar

Bir süredir ekranlarda yer alamayan Öykü Çelik koronavirüs nedeniyle yaşanan pandemide kuralları hiçe saymış e korona partilerine katılmıştı. Korona partilerine katılmasıyla tepki çeken Öykü Çelik daha sonra katıldığı bir programda 'Ben Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?' sözleriyle olay yaratmıştı. Sosyal medyada yer yerinden oynarken eleştiri oklarının hedefi olmuştu.



Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda mücadele edecek olan Öykü Çelik, Mennan Şahin'in YouTube programına konuk olarak yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Çelik 'Maddi durumu ortalamanın bir tık üstü olan bir ailede yetiştim. Zengin değildik ama ortanın biraz üstüydük. Özel bir üniversiteye gittim burs yüzünden para ödemedi ailem. Ben parayı hiçbir zaman amaç edinmedim, çok paylaştım. Çok genç yaşta çok iyi paralar kazandım ve paylaştım. Paramın olmadığı zamanlar da oldu, ailemden para almadım. Çünkü artık benim için bir gurur meselesiydi yaptığım iş…

'ÜNLÜ İNSANLARI ZENGİN ZANNEDİYORLAR'

En zoru ünlü olmak ya da parasız olmak değil! En zoru ünlü olup parasız olmak! Çünkü ünlü olan insanları herkes zengin zannediyor. Ben kiramı ödeyebilmek için kredi çektiğim biliyorum. Bu tecrübeleri de yaşadım.

Parasızlık benden hiçbir şey götürmedi. Param olduğu zaman ders aldım mı, almadım. Ben paylaşımcı bir insanım paylaştıkça çoğaldığına inanıyorum çok şükür öyle de oldu. Sevdiğim işi yapıyorum, çok mutluyum üstüne bir de para veriyorlar.' ifadelerini kullandı.