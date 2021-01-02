Survivor 2021 fragmanı yayınlandı! Survivor 2021 ünlüler kadrosunda kimler var?

Survivor 2021 yarışması için sadece 1 haftadan kısa bir süre kaldı. Büyük heyecanın yaşanacağı Survivor 2021'de Ünlüler takımı belli oldu. İlk fragmanın yayınlanmasıyla birlikte kimlerin Survivor'da yer alacağı belli olmuş oldu.



SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMI İÇİN TANITIM FRAGMANI

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SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMI

İsmail Balaban: 'Er meydanlarında sarı fırtınaydım. Survivor'a kasırga olmaya gidiyorum.'

Melis Sezer: 'Bugüne kadar kortlarda birçok ilke imza attım. Şimdi kendimi Survivor'da gösterme zamanı.'

Çağrı Atakan: 'Biraz sinirli biri miyim, yoksa eğlenceli mi? Ya da kazanmak için ölen biri mi?'

Meryem Kasap: 'Survivor'a geri döndüm. Yarım kalan bir hesabım vardı onu kapatmaya geliyorum'

Hayrettin: 'Siz Hayrettin yazıp göndereceksiniz. Ben Hayrettin'i kalbinize yazacağım.'

Barış Özbek: 'Galatasaray'da şampiyon oldum. Sıra Survivor'da.'

Merve Aydın: 'Potanın perisi oldum. Şimdi Survivor'ın en iyisi olma vakti.'

Batuhan Karacakaya: 'Benim çocukluğumu biliyor olabilirsiniz ya da bir yerlerde savaşıyorken görmüş olabilirsiniz. Ama şimdi Batuhan'ı izleyeceksiniz. Benim savaşımı göreceksiniz. Survivor 2021 bekle beni.'

Öykü Çelik: 'Kazanmak ve sonuna kadar mücadele etmek için Survivor'a gidiyorum.'

Cemal Hünal: 'Köpek balıkları, zehirli vatozlar, bolca yılan, iguanalar, tarantulalar, kocaman ıssız bir ada. Tam bana göre'