Survivor 2021 Cemal Hünal dizi, filmleri neler? Survivor ünlüler yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?

Cemal Hünal Survivor 2021 ünlüler kadrosuna adını yazdırdı. Bu yıl ekrana gelecek olan Survivor yarışmasında iddialı isimler arasında yer alıyor. Program, MasterChef'in final yapmasıyla yayın hayatına 9 Ocak'ta başlayacak. Issız Adam, Paramparça, Tozkopran ve Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda yer alan Survivor ünlüler yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? İşte Cemal Hünal dizileri ve filmleri...

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

CEMAL HÜNAL YER ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Atçalı Kel Mehmet (2017)

Kırmızı (2015) - Umut

Günce (2013) - Cengiz

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

Ayaz (2012) - Şahin

Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

Peşpeşe - (2010) - Bora

Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim

CEMAL HÜNAL YER ALDIĞI DİZİLER

Asi (2007-2009) - Kerim

Kış Masalı (2009) - Ali Murat

Adanalı (2010) - Alex

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

Paramparça (2014) - Alper

Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

Tozkoparan (2019) - Celal Hoca