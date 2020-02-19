Survivor 2020'de hem gözyaşı hem mutluluk! Tuğba Melis Türk çok konuşuldu

Survivor 2020 ‘Ünlüler ve Gönüllüler’ formatıyla geri döndü. Pazar günü ekrana gelen ilk bölümün ardından önceki gün yapılan ödül oyununda hem duygusal hem de komik görüntüler yaşandı. Gönüller takımında yer alan Yasin Obuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Karabudak, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör ile ünlüler takımındaki Mert Öcal, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Derya Can, Elif Yıldırım Gören, Ersin Korkut, Parviz Abdullayev, Sercan Yıldırım, Şaziye İvegin Üner, Tuğba Melis Türk ve Uğur Pektaş ilk oyunda karşı karşıya geldi. Oyuncu Tuğba Melis Türk, hız gerektiren oyunlarda beklenen performansı gösteremeyince Türk, internet kullanıcılarının diline düştü. 'Yarışma tarihinin en kötüsü' şeklinde yorumlar yapıldı.

'SURVIVOR'IN EN KÖTÜSÜ'

Tuğba Melis Türk'ün çok konuşulan performansı

Ceyhun, kızı Tanyel'in baş harfini yazdı.

ÖDÜLÜ KIZINA ADADI!

Ödül oyununda parkura çıkan Ceyhun Uzun oyunu kazanınca bunu kaybettiği kızına adadı. Ceyhun’un bu hareketi sonrası adada duygu dolu anlar yaşanırken kızı Tanyel’in baş harfini sahile yazdı.