Survivor 2020 yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Survivor hangi günler izleniyor?
Survivor’ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Survivor hangi günler izleniyor? Bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile yayınlan yarışma izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Haftanın beş günü ekrana gelecek olan yarışmada kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Haberimiz içerisinden yarışmanın bu yıl hangi günler yayınlanacağına ulaşabilirsiniz.
“Survivor 2020 hangi günler yayınlanıyor?” sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Survivor yeni bölüm ne zaman? TV 8’de ekrana gelen yarışma bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı arasında yaşanan kıran kırana mücadeleleri takip etmek isteyen izleyiciler heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Haberimiz içerisinden TV 8 yayın akışına ve yarışmanın yeni bölümlerinin ne zaman ekrana geleceğine ulaşabilirsiniz.
SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI? TV 8 YAYIN AKIŞI
Survivor bu akşam yeni bölümü ile 20.00’da yayınlanacak.
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
20:00 Survivor 2020/Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra/Canlı
SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Acun Ilıcalı, TV8 ekranında bugün yayınlanan Survivor Panorama programında yarışmanın hangi günler, haftada kaç gün ekranda olacağını açıkladı. Survivor 2020, haftanın beş günü ekran gelecek. Survivor 2020 yarışması, TV8'de Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanacak.
SURVİVOR 2020 ELEME HANGİ GÜN OLACAK?
Dominik'te zorlu bir beş ayın geçeceği Survivor 2020'de her hafta Salı günleri bir kişi adaya veda edecek.