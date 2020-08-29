Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever müzik dünyasına atılıyor!

Mustafa Ceceli, Cemal Can Canseven ile birlikte objektiflere takıldı. Cemal Can için bir albüm yapacaklarını söyleyen başarılı aranjör, tarih vermekten kaçınırken Canseven, "Gerçekten çok heyecanlıyım. Benim hayalim müzik yapmak, Mustafa Ceceli ve Samsun Demir ile buluşarak bu hayalime yaklaşmış olmak beni mutlu ettiği kadar heyecanlandırıyor." dedi.

Yarışma sonrası hayatının nasıl değiştiğinin sorulması üzerine "Ben aslında önceki hayatıma devam ediyorum. Çok bir değişim yok. Değişen tek şey artık çok kişi beni tanıyor ve benimle fotoğraf çekilmek istiyor. Ben onları tanımasam da onların bu isteği beni çok mutlu ediyor." dedi.