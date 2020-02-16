Survivor 2020 nerede çekiliyor? Dominik Cumhuriyeti nerede?

Survivor 2020 tüm heyecanıyla başladı! Dominik Cumhuriyeti de Survivor denildiği zaman akla gelen ilk yerlerden birisi oldu. Birbirinden yetenekli ve iddialı yarışmacıların da yer aldığı yarışma programı Acun Ilıcalı’nın sunumuyla Tv8 ekranlarında yayınlanıyor. İzleyicilerin de merak ettiği “Survivor nerede çekiliyor?” sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR 2020 NEREDE ÇEKİLİYOR?

16 Şubat Pazar akşamı Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da Dominik’te çekiliyor. Acun Ilıcalı’nın sunumuyla heyecanlı dakikalara ev sahipliği yapan yarışmada ünlüler ile gönüllüler takımı mücadele ediyor.

DOMİNİK CUMHURİYETİ NEREDE?

Dominik Cumhuriyeti Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşimdir. Başkenti, Santo Domingo da Amerika'lardaki ilk sömürge başkentiydi. Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil etmeyen ve baskıcı pek çok hükümet tarafından idare edilmiştir. 1961'de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina'nın ölümünden sonra Dominik Cumhuriyeti temsili demokrasiye geçmiştir.

DOMİNİK CUMHURİYETİ İKLİMİ

Dominik Cumhuriyeti’nin tropik bir iklimi vardır. Fakat mevsimsel sıcaklık değişimlerinden çok bölgesel sıcaklık farklılıkları görülmektedir. Ağustos ayı bunaltıcı şekilde sıcak olur. Ülkede iki yağmurlu mevsim vardır, Ekim’den Mayıs’a kadar kuzey kıyıları, Mayıs’tan Ekim’e kadar güney kıyıları yağmurlu olur. Bu yağmurlar, sadece serinletici etkilidir ve yarım gün sürer. Haziran-Eylül ayları kasırga mevsimidir.

DOMİNİK CUMHURİYETİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Dominik Cumhuriyeti geçmişte yoğun yağmur ormanları ve başka hiçbir yerde bulunmayan 1500 türü kapsayan çeşitli bitki örtüsü ile kaplıydı. Bugün birçok bataklık kurumuş ve ağaçlar kömür için kesilmiştir fakat hala korunmuş kesimler vardır. Ülkede yoksulluk ve aşırı nüfus gibi ciddi problemler vardır. Dominik Cumhuriyeti’ndeki birçok örgüt artan nüfus ile ekosistem üzerindeki baskı arasında sağlam bir ilişki kurmak için çalışmaktadır. Tüm bunlara rağmen Dominik Cumhuriyeti sahip olduğu ciddi güzellikteki sayfiye yerleri, mangrov bataklıkları, dağlık ormanları, çiçek açan düzinelerce ağaçları ve 218’den fazla kuş türü bulunmaktadır.