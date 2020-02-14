Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor hangi gün, saat kaçta yayınlanacak?
Survivor 2020 yılında da büyük bir heyecanla bekliyor. Survivor kadrosunun açıklanmasının ardından izleyicilerin heyecanı daha da arttı. Ünlüler ve Gönüller takımları arasında yaşanacak olan kıran kırana mücadelelerde kimlerin başarılı olacağı merak konusu. “Survivor ne zaman, saat kaçta başlıyor?” sorusunun yanıtı ve 16 Şubat Pazar TV 8 yayın akışı haberimizde sizlerle.
Survivor ne zaman başlıyor? sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Survivor kadrosunun açıklanması izleyicilerin heyecanını daha da artırdı. TV 8’de yayınlanacak olan yarışmada Ünlüler takımında Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk, Ersin Korkut bulunuyor. İşte detaylar…
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Survivor ünlüler gönüllüler kadrosunda yer alan isimler açıklanmıştı. Survivor 2020'nin ilk bölümü 16 Şubat Pazar günü saat 20:00’de yayınlanacak.
16 ŞUBAT TV 8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa
09:45 Survivor Panorama
14:45 Doğduğun Ev Kaderindir
17:45 Recep İvedik 5
20:00 Survivor 2020
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU
Survivor ünlüler takımında Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk, Ersin Korkut bulunuyor.
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU
Survivor gönüllüler takımında YasinObuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör yarışacak.