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  3. Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı net tarihi açıkladı!

Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı net tarihi açıkladı!

Survivor 2020 ne zaman başlayacak" Acun Ilıcalı net tarihi açıkladı!

MasterChef Türkiye yarışması final yaptıktan sonra gözler Survivor yarışmasına çevrildi. Herkes Survivor 2020'nin başlama tarihini merak ederken, Acun Ilıcalı en net tarihi açıkladı.

Merakla beklenen ‘Survivor 2020’ için heyecan giderek katlanıyor. Yarışmayı her yıl kaçırmadan izleyen herkes, ‘Survivor 2020’nin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Dün akşam Tv8’de yayınlanan Eser Yenenler Show’un özel bölüme konuk olan Acun Ilıcalı, ‘Survivor 2020’nin başlangıcı için kesin tarih verdi.

SURVİVOR 16 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Medya patronu, ‘Survivor’ın 16 Şubat 2020 tarihinde ekranlarda olacağını duyurdu. 16 Şubat tarihinde başlayacak Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekranlara gelecek.

Geçtiğimiz günlerde TV8'in internet sitesinde, 'Survivor 2020’ için İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da seçmelerin başladığı duyurulmuştu. Ünlüler takımında olacağı kesinleşen ilk isim ise ‘Çok güzel Hareketler Bunlar’ ile yıldızı parlayan Ersin Korkut olacak.


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