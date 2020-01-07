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  3. Acun Ilıcalı 'Survivor 2020' yarışmasının başlama tarihini açıkladı!

Acun Ilıcalı 'Survivor 2020' yarışmasının başlama tarihini açıkladı!

Acun Ilıcalı 'Survivor 2020' yarışmasının başlama tarihini açıkladı!

TV8'in sevilen yarışması 'Survivor'ın ne zaman başlayacağı merakla bekleniyordu. Acun Ilıcalı, yarışmanın başlama tarihi ve yarışmacıları açıkladı.

Survivor 2020 için nefesler adeta tutuldu. Heyecanla yarışmanın tarihini bekleyenlere müjdeyi Acun Ilıcalı verdi. Survivor 2020'nin ünlüler ve gönüller takımlarından oluşacağı öğrenildi. Ersin Korkut ve Uğur Pektaş'ın da Survivor 2020 kadrosuna giren ilk isimler olduğu belirtildi. Ilıcalı, Ersin Korkut'un ünlüler takımında yer almasının kesin, Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimali olduğunu söyledi.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şubat ayında Survivor 2020'nin başlayacağını belirten Ilıcalı, yarışmaya katılmak için seçmelerin İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da başladığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda, Yusuf Karakaya şampiyonluk ipini göğüslemişti.


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