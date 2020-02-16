Survivor 2020 kadrosunda şaşırtan tesadüf! Herkesin tanıdığı ünlü isimlerin akrabası çıktılar

Survivor 2020 kadrosunda yer alan isimlerin açıklanmasının ardından heyecanla beklenilen yarışma bu akşam başlıyor. Survivor izleyiciler yarışmacılar arasında yer alan isimlerin hayatlarını merak ediyorlar. Bu yıl Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı formatı ile ekrana gelecek olan Survivor kadrosunda yer alan bazı yarışmacılar ünlü isimlerin akrabaları çıktılar.

BARIŞ MURAT YAĞCI

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Kiralık Aşk, Kocamın Ailesi ve Şevkat Yerimdar dizilerinin kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı, Birce Akalay’ın kuzenidir.

ERSİN KORKUT

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile ekrandaki yıldızı parlayan Ersin Korkut 8 Kasım 1977 yılında dünyaya gelmiştir. Korkut, Hakkari’de doğmuştur. Yılmaz Erdoğan ile teyze çocuklarıdır.

TAYFUN ERDOĞAN

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudu. Bir döenm Bursaspor alt yapısında futbol oynadı. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldu. Uludağ Üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunu. Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı.

Tayfun Erdoğan’ın babası herkesin yakından tanıdığı ünlü şarkıcı ve oyuncu Emrah’tır.