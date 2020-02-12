Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Survivor ünlüler- gönüllüler yarışmacıları (kadrosu) kimdir?
Survivor 2020 kadrosunda kimlerin olacağı merak ediliyor. Survivor ünlüler- gönüllüler yarışmacıları kimdir? TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan yarışmada her yıl yoğun ilgi görüyor. Bu sene 16 Şubat’ta başlayacak olan Survivor’ın ünlüler ve gönüllüler takımlarının tanıtıldığı fragmanları yayınlandı. İşte 2020 yılında yarışmada yer alacak olan isimler…
Survivor 2020’de kimlerin yarışacağı merak konusu haline geldi. Survivor yarışmacıları arasında kimler var? TV 8’de yayınlanan yarışma bu sene 16 Şubat Pazar akşamı başlayacak. Survivor’ın kadrosunda yer alacak isimler ile ilgili yapılan ilk açıklamada Ersin Korkut’un adı duyurulmuştu. Yarışmanın başlamasına az bir zaman kala ünlüler takımı ve gönüllüler takımı içerisinde kimlerin olacağı belli oldu. İşte Survivor 2020 kadrosunun tamamı…
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TV 8’de yayınlanan yarışma 16 Şubat’ta başlayacak.
SURVİVOR 2020 KADROSUNDA KİMLER VAR?
Survivor’ın başlamasına az bir zaman kala izleyiciler yarışmacılar arasında hangi isimlerin bulunduğunu merak ediyorlar. İşte
SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU
Mert Öcal - Oyuncu
Şaziye İvegün Üner - Milli Basketbolcu
Uğur Pektaş - Oyuncu
Sercan Yıldırım - Milli futbolcu
Derya Can - Dünya Serbest Dalış Rekortmeni
Parvız Abdullayev - Profesyonel Kick Boksçu
Aycan Yanaç - Milli futbolcu
Elif Gören- Milli atlet
Barış Murat Yağcı - Oyuncu
Tuğba Melis Türk - Oyuncu
Ersin Korkut – Oyuncu
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU
YasinObuz
Cemal Can Canseven
Ceyhun Uzun
Evrim Keklik
Fatma Günaydın
Makbule Günaydın
Meryem Kasap
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Tayfun Erdoğan
Burak Yurdugör