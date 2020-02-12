Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Survivor ünlüler- gönüllüler yarışmacıları (kadrosu) kimdir?

Survivor 2020’de kimlerin yarışacağı merak konusu haline geldi. Survivor yarışmacıları arasında kimler var? TV 8’de yayınlanan yarışma bu sene 16 Şubat Pazar akşamı başlayacak. Survivor’ın kadrosunda yer alacak isimler ile ilgili yapılan ilk açıklamada Ersin Korkut’un adı duyurulmuştu. Yarışmanın başlamasına az bir zaman kala ünlüler takımı ve gönüllüler takımı içerisinde kimlerin olacağı belli oldu. İşte Survivor 2020 kadrosunun tamamı…

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV 8’de yayınlanan yarışma 16 Şubat’ta başlayacak.

SURVİVOR 2020 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor’ın başlamasına az bir zaman kala izleyiciler yarışmacılar arasında hangi isimlerin bulunduğunu merak ediyorlar. İşte

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Mert Öcal - Oyuncu

Şaziye İvegün Üner - Milli Basketbolcu

Uğur Pektaş - Oyuncu

Sercan Yıldırım - Milli futbolcu

Derya Can - Dünya Serbest Dalış Rekortmeni

Parvız Abdullayev - Profesyonel Kick Boksçu

Aycan Yanaç - Milli futbolcu

Elif Gören- Milli atlet

Barış Murat Yağcı - Oyuncu

Tuğba Melis Türk - Oyuncu

Ersin Korkut – Oyuncu

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

YasinObuz

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Makbule Günaydın

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Tayfun Erdoğan

Burak Yurdugör