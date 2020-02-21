Survivor 2020 kadrosu yine çok iddialı! Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler?

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor 2020 yarışmacıları arasında kimler var? sorusu da bu bağlamda aratılıyor. Geçtiğimiz günlerde Tv8 ekranlarında yeni sezonuyla ekranlara gelen sevilen yarışma programı yine iddialı bir başlangıç yaptı. Yarışmanın kadrosu ise oyuncular ve milli sporcular olmak üzere birçok ünlü isim ve gönüllülerden oluşuyor. İşte Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu…

SURVIVOR 2020 YENİ YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor’da sakatlık problemleri nedeniyle yarışmaya veda eden Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner yerine İrem Akın ve Erman Altıkardeş ünlüler takımının kadrosuna dahil edildi.

İREM AKIN KİMDİR?

İrem Akın, milli bir boksördür. Tekirdağ'da dünyaya gelen İrem Akın, 1.70 cm boyunda ve 60 kilodadır. Daha önce 2013 yılında Kadınlar Kick Boks Şampiyonasına katılan ve Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösteren İrem Akın, 60 kgda yarışıyor. İrem Akın sosyal medya hesabından sık sık boks maçındaki fotoğraf ve videolarını paylaşıyor.

ERMAN ALTIKARDEŞ KİMDİR?

Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996 tarihinde balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı. Kaleci olarak görev alan Erman Altıkardeş, 2011 yılında Almanya'nın Bremen kentinde One Nation Cup'ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER TAKIMI KADROSU

Erman Altıkardeş

Mert Öcal

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Derya Can

Elif Yıldırım Gören

Ersin Korkut

Parviz Abdullayev

Sercan Yıldırım

Tuğba Melis Türk

İrem Akın

SURVİVOR 2020 GÖNÜLLÜLER TAKIMI KADROSU