Survivor 2020 yarışmacıları kimler, ne zaman başlıyor? Survivor 2020 kadrosu belli oldu mu?

Survivor 2020 kadrosu belli oldu mu? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından araştırılıyor. Ekranların rekabet dolu yarışma programı Survivor için geri sayım başladı. Survivor 2020 başlangıç tarihi ile ilgili ilk bilgiyi Acun Ilıcalı açıkladı. 2020 sezonunun formatı da Ünlüler-Gönüllüler formatı olacak.Survivor 2020 kadrosu belli oldu mu? sorusunun yanıtı haberimizde..

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Acun Ilıcalı yarışmanın şubat ayında ekranlarda olacağını ifade etti. Yayınlandığı dönemlerde izleyiciden büyük ilgi gören Survivor bu sene 16 Şubat tarihinde başlayacak.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim oyuncu Ersin Korkut oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimalle 2020 kadrosunda yer alacağını söyledi.

SURVİVOR 2020 FORMATI NE OLACAK?

Geçtiğimiz sezon ilk Türkiye - Yunanistan olarak başlayan Survivor'da format değişikliği meydana gelmişti. Siyah Beyaz takım olarak devam eden Survivor'da bu sezon Ünlüler Gönüllüler mücadelesi nefes kesecek.

SURVİVOR 2019'U KİM KAZANDI?

Geçen sezon ekranlara gelen Survivor Türkiye-Yunanistan'ın Tük şampiyonu Yusuf Karakaya oldu. Survivor Türkiye-Yunanistan'ın Yunan Şampiyonu ise Katerina Dalaka oldu. Survivor Türkiye takımından Seda Ocak ile Yusuf Karakaya arasında SMS oylaması yapıldı. En fazla oyu alan Yusuf Survivor 2019 şampiyonu olarak büyük ödüle hak kazandı.