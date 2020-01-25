Sürpriz ikili: Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk!

Serkan Çayoğlu, hem oyunculuğu hem de yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih eden ünlü oyuncunun yer alacağı yeni proje, kısa bir süre önce resmi olarak belli oldu.

MELİSA ASLI PAMUK İLE PARTNER OLDU

Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz sezon Çarpışma isimli dizi ile başrol karakterlerden birisine hayat veren güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile partner oldu.

‘YENİ HAYAT’ İLE GERİ DÖNÜYORLAR

Çarpışma dizisinin sona ermesinden sonra memleketi Hollanda’ya dönme kararı alan Pamuk, geçtiğimiz günlerde geri döndü. Çok yakında ekranlarda yer alacağını söyleyen güzel oyuncu böylelikle dizi haberlerini doğrulamış oldu. İkili ‘Yeni Hayat’ isimli bir dizi ile ekranlarda yer almaya hazırlanıyor.

Elif Usman tarafından senaryosu yazılacak olan dizinin yönetmen koltuğunda ise Başak Soysal ve Cem Özüduru oturmaktadır. Herkes tarafından büyük bir heyecanla beklenen dizinin önümüzdeki aylarda Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniliyor.