Sürpriz ikili: Özge Özpirinçci ve Birkan Sokullu!

Netflix, bir süredir Türk yapımlarına ağırlık veriyor. Bu bağlamda 'Hakan: Muhafız' ve 'Atiye' gibi Türk dizilerini yayına alan Netflix'in birden çok Türk dizisi üzerinde daha çalıştığı da biliniyor. Hatta Netflix aboneleri, kısa bir süre sonra Ay Yapım imzalı yeni bir Türk dizisiyle tanışacaklar.

8 bölümden oluşacağı düşünülen bu dizinin başrolü ise Özge Özpirinçci olacak. Özpirinçci'ye ise Birkan Sokullu eşlik edecek.