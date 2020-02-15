Sürpriz ikili: Özge Özpirinçci ve Birkan Sokullu!
Kadın dizisinin final yapmasının ardından Özge Özpirinçci, Netflix'in mart ayında çekimlerine başlanacak yeni Türk dizisinde kadın başrol seçildi. Özpirinçci'ye, Birkan Sokullu eşlik edecek.
Netflix, bir süredir Türk yapımlarına ağırlık veriyor. Bu bağlamda 'Hakan: Muhafız' ve 'Atiye' gibi Türk dizilerini yayına alan Netflix'in birden çok Türk dizisi üzerinde daha çalıştığı da biliniyor. Hatta Netflix aboneleri, kısa bir süre sonra Ay Yapım imzalı yeni bir Türk dizisiyle tanışacaklar.
8 bölümden oluşacağı düşünülen bu dizinin başrolü ise Özge Özpirinçci olacak. Özpirinçci'ye ise Birkan Sokullu eşlik edecek.