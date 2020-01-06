Sürpriz ikili: Deniz Baysal ve Seçkin Özdemir!

Yapımcılığını Öner Arslanel'in, proje tasarımını da Ali Leskay'ın yapacağı dizinin kadrosuna Deniz Baysal ile Seçkin Özdemir katıldı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Metin Balekoğlu'nun yöneteceği dizide, Deniz Baysal "Ela Sönmez", Seçkin Özdemir ise "Yiğit Atahanlı" karakterine hayat verecek.

Kanal D ekranında izleyicilerle 2020 yılında buluşacak olan yeni dizi Hizmetçiler, Devious Maids isimli ABD’de yayınlanan dizinin uyarlaması olacak.

Metin Balekoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı dizinin çekimlerine Ocak ayının sonunda başlanacak.

5 zengin ailenin yaşantısının hizmetçilerinin gözünden aktarılacağı dizinin oyuncularını yeni isimler eklendi.

Sevgili Geçmiş dizisinde umduğunu bulamayan Seçkin Özdemir ile, Söz dizisinden sonra 7. Koğuştaki Mucize filminde Mine öğretmen olarak izlediğimiz Deniz Baysal da bu yapımda buluşacak.

Baysal “Ela Sönmez”, Özdemir ise “Yiğit Atahanlı” karakterine hayat verecek.İşte Hizmetçiler dizisinde yer alan diğer oyuncular ve karakterleri:

Ayşenil Şamlıoğlu (Nimet Atahanlı),

Yiğit Kirazcı (Aras Atahanlı),

Aleyna Solaker (Çiçek Tuna),

Gamze Karaduman (Demet Atahanlı),

Selen Domaç (Hacer Tuna),

Cansu Fırıncı (Yaşar Tuna),

Emrah Akkuş (Armağan),

Nilay Erdönmez (Gülseren),

Hazal Benli (Aslı),

Neslihan Arslan (Neslihan)