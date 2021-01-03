Magazin gündemini sarsacak iddia: Gonca Vuslateri ve Hakan Altun ayrıldı mı? Sürpriz aşk bitti mi?

Yaklaşık 3 ay önce yeni bir aşka yelken açan Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinin ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Vuslateri'nin sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım ayrılık iddialarını güçlendirdi.

GONCA VUSLATERI VE HAKAN ALTUN AYRILDI

Kanal D'de yayınlanan Magazin D programında gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinin ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre sürpriz aşk yeni yılı görmeden bitti.

Vuslateri'nin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Gül şiirini yazması kafalarda soru işareti oluşturdu.

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmezken çiftin hayranları ise paylaşımın altına "İnşallah ayrılmamışsınızdır" notunu bıraktı.