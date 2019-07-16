Süreyya Yalçın'ın gösterişli plaj tasarımları herkesin dikkatini çekti!

Süreyya Yalçın, yaşadığı lüks hayatıyla sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başarıyor. Genellikle kendi tasarladığı deniz kıyafetlerini giymeyi tercih eden Süreyya Yalçın, bu defa kıfmızı püsküllü bikinisi ve çizmeleriyle objektiflerin karşısına geçti.Sosyetik güzelin bu pozu bir çok yorum topladı.

Süreyya Yalçın’ın bu kombini, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından ise, gereksiz ve abartı olarak yorumlandı.