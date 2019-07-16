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  3. Süreyya Yalçın'ın gösterişli plaj tasarımları herkesin dikkatini çekti!

Süreyya Yalçın'ın gösterişli plaj tasarımları herkesin dikkatini çekti!

Süreyya Yalçın'ın gösterişli plaj tasarımları herkesin dikkatini çekti!

Dünya’nın en zenginleri listesinde yer alan merhum Faruk Yalçın’ın kızı ve ikoncanlardan biri olan Süreyya Yalçın yıllardır plajda bile farklı tarzını konuşturmayı ihmal etmiyor. Yalçın, giydiği kırmızı püsküllü bikinisiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Süreyya Yalçın, yaşadığı lüks hayatıyla sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başarıyor. Genellikle kendi tasarladığı deniz kıyafetlerini giymeyi tercih eden Süreyya Yalçın, bu defa kıfmızı püsküllü bikinisi ve çizmeleriyle objektiflerin karşısına geçti.Sosyetik güzelin bu pozu bir çok yorum topladı.

Süreyya Yalçın’ın bu kombini, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından ise, gereksiz ve abartı olarak yorumlandı. 

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