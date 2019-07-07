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Süreyya Yalçın'dan tatil pozları

Süreyya Yalçın'dan tatil pozları

Dünyanın en zengin isimlerinden Süreyya Yalçın giyim tarzıyla da çok konuşuluyor.

Lüks tutkunu olarak bilinen Süreyya Yalçın yine gündemden düşmüyor. İşadamı eşi Ozan Baran'la Bodrum'da tatil yapan Yalçın tatil fotoğraflarını paylaştı.

Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın geçtiğimiz günlerde de swarovski taşlarla ve çiçeklerle kaplı mayo giymişti. Süreyya Yalçın son olarak Türkiye'ye mirasını almaya geldiği iddialarıyla konuşulmuş, 97 milyon dolar iddiasını yalanlamıştı. 

SÜREYYA YALÇIN KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Süreyya Yalçın, 1984 yılında dünyaya gelmiştir. 2008 yılında hayata gözlerini yuman Faruk Yalçın’ın kızı olan Süreyya Yalçın, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın da kuzenidir. Aslen Diyarbakır Ergani’li olan merak edilen isim, servetiyle Forbes listesine de girmeyi başarmıştır. 2005 yılında Kerem Dürüst, 2008 yılında Önder Bekensir ile evlilik yaşayan Süreyya Yalçın, 2016 yılında ise Antakyalı işadamı Ozan Baran ile evlenmiştir. Süreyya Yalçın 2016'dan bu yana Amerika-Miami'de yaşıyor.Yaz tatilleri ise Türkiye'ye geliyor.

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