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29 Eylül 2020 Salı 16:19 | Son Güncelleme:

Süreyya Yalçın eridi! Son hali görenleri korkuttu

Süreyya Yalçın eridi! Son hali görenleri korkuttu

Yaşamını Amerika'da sürdüren sosyetik güzel Süreyya Yalçın, son günlerde verdiği kilolarla magazin gündeminden düşmüyor. Aşırı zayıflığıyla dikkat çeken Yalçın, son haliyle takipçilerini korkuttu.

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, şu sıralar Florida'daki hayatından sık sık kesitler yayınlıyor. 36 yaşındaki sosyetik güzel, geçtiğimiz haftalarda mayolu fotoğraflarını paylaşmış ve verdiği kilolarla takipçilerinin dikkatini çekmişti.

Yalçın şimdi de evinin bahçesinden fotoğraflarını paylaştı. Takipçileri tarafından daha da zayıfladığı iddia edilen sosyetik ismin kareleri sosyal medyada gündem oldu.

Yalçın'a 'Süreyya Hanım çok zayıflamışsınız artık, kilo vermeyin' şeklinde yorumlar geldi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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