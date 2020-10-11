Süperstar Ajda Pekkan yalısının fiyatında indirim yaptı

Üç yıldır Zekeriyaköy'deki yalısının satmak isteyen Ajda Pekkan, eve bir türlü alıcı çıkmayınca istediği fiyatta yüzde 50 indirim yaptı. 40 milyon liraya satılığa çıkarılan villanın fiyatı 20 milyon liraya düşürüldü.

Toplamda 1100 metrekare arsa üzerine inşa edilen villanın kullanım alanı ise 960 metrekare. Özel olarak dekore edilen villada 6 oda ve 2 salon bulunuyor.

Evin içerisinde spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası yer alıyor. Büyük bir havuza sahip olan ev 24 saat özel güvenlikler tarafından korunuyor.

Ajda Pekkan'ın 1100 metrekarelik villasının her köşesi dezenfekte edildi. 1100 metrekarelik villasını içten ve dıştan temizletmek 30 bin TL’ye mal oldu.