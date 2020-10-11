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11 Ekim 2020 Pazar 15:35 | Son Güncelleme:

Süperstar Ajda Pekkan yalısının fiyatında indirim yaptı

Süperstar Ajda Pekkan yalısının fiyatında indirim yaptı

Zekeriyaköy'deki yalısını satmak isteyen Ajda Pekkan, eve 3 yıldır alıcı bulamayınca istediği fiyatta yüzde 50 indirime gitti. Süperstar, 3 yıl önce 40 milyon liraya satılığa çıkardığı üç katlı villa için çok sayıda emlakçıyla anlaştı. Ancak hiçbiri eve alıcı bulamadı.

Üç yıldır Zekeriyaköy'deki yalısının satmak isteyen Ajda Pekkan, eve bir türlü alıcı çıkmayınca istediği fiyatta yüzde 50 indirim yaptı. 40 milyon liraya satılığa çıkarılan villanın fiyatı 20 milyon liraya düşürüldü.

Toplamda 1100 metrekare arsa üzerine inşa edilen villanın kullanım alanı ise 960 metrekare. Özel olarak dekore edilen villada 6 oda ve 2 salon bulunuyor.

Evin içerisinde spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası yer alıyor. Büyük bir havuza sahip olan ev 24 saat özel güvenlikler tarafından korunuyor.

Ajda Pekkan'ın 1100 metrekarelik villasının her köşesi dezenfekte edildi. 1100 metrekarelik villasını içten ve dıştan temizletmek 30 bin TL’ye mal oldu.

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