Süperstar Ajda Pekkan diyetiyle 2.5 kilo verdi

Görüntüsüyle, enerjisiyle genç kızlara taş çıkaran Ajda Pekkan’ın gençlik sırrı beslenmesinde saklı. Sağlığını ve güzelliğini korumak için beslenmesine azami özen gösteren Ajda Pekkan, bir ayda yaklaşık 2.5 kilo verdi. Pekkan bunun için bir diyetisyen yardımıyla ‘Süperstar diyeti’ adı verilen bir beslenme programı uyguladı. Kısa sürede tamamen doğal, sentetik ve kimyasal tüketimden uzak diyet yapan Pekkan, sağlıklı beslenmeye dikkat çekti.

İŞTE BESLENME PROGRAMI

• Her sabah mutlaka bir bardak süt, yulaf ezmesi, tarçın ve bal yiyor.

• Öğlen saatlerinde yeşil çay içiyor. Bir de ılık su, yarım çorba kaşığı pekmez ve limon sıkarak hazırlanan karışımı içiyor.

• Sabah 11’de uyanan Ajda Pekkan’ın kahvaltısı tepsi içinde yatağına servis ediliyor. Bu tepside küçük peynir çeşitleri, domates, maydanoz, yeşil biber, organik bal, reçel ve farklı tahıl ekmeği çeşitleri oluyor.

• Spor yapacağı günlerdeyse midesini boş bırakmak ve rahat hareket etmek için müsli veya yoğurtla birlikte mısır gevreği yiyor.

• Tatlıyı çok seven Pekkan canı tatlı çekince bitter çikolata yiyor.