Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,942
  • 6,5848
  • 282.506
  • 111177
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Süperstar Ajda Pekkan diyetiyle 2.5 kilo verdi

Süperstar Ajda Pekkan diyetiyle 2.5 kilo verdi

Süperstar Ajda Pekkan diyetiyle 2.5 kilo verdi

Şarkıları kadar muazzam fiziğiyle gündeme gelen Ajda Pekkan, sıkı bir diyetle bir ayda 2.5 kilo verdi. Tamamen doğal beslenen sanatçı, sentetik ve kimyasal tüketimden uzak durdu.

Görüntüsüyle, enerjisiyle genç kızlara taş çıkaran Ajda Pekkan’ın gençlik sırrı beslenmesinde saklı. Sağlığını ve güzelliğini korumak için beslenmesine azami özen gösteren Ajda Pekkan, bir ayda yaklaşık 2.5 kilo verdi. Pekkan bunun için bir diyetisyen yardımıyla ‘Süperstar diyeti’ adı verilen bir beslenme programı uyguladı. Kısa sürede tamamen doğal, sentetik ve kimyasal tüketimden uzak diyet yapan Pekkan, sağlıklı beslenmeye dikkat çekti. 

İŞTE BESLENME PROGRAMI

• Her sabah mutlaka bir bardak süt, yulaf ezmesi, tarçın ve bal yiyor. 

• Öğlen saatlerinde yeşil çay içiyor. Bir de ılık su, yarım çorba kaşığı pekmez ve limon sıkarak hazırlanan karışımı içiyor. 

• Sabah 11’de uyanan Ajda Pekkan’ın kahvaltısı tepsi içinde yatağına servis ediliyor. Bu tepside küçük peynir çeşitleri, domates, maydanoz, yeşil biber, organik bal, reçel ve farklı tahıl ekmeği çeşitleri oluyor. 

• Spor yapacağı günlerdeyse midesini boş bırakmak ve rahat hareket etmek için müsli veya yoğurtla birlikte mısır gevreği yiyor. 

• Tatlıyı çok seven Pekkan canı tatlı çekince bitter çikolata yiyor.


Karan bebek bir ilki başardı
Adriana Lima Metin Hara'ya pahalıya mal oldu!
İzzet Özilhan'dan eşi Yasemin Özilhan'a destek
Mucize Doktor'da senaryo hatası! Sosyal medya ayağa kalktı
Ferhat ile Şirin dizisinde flaş ayrılık!
<p>Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara’da engelli birinci sınıf öğrencisinin öğretmeni tarafından darp ed

Engelli Öğrenciye Darp İddiasına Soruşturma

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Doğanın görünmez canlıları

Kıran-9 Cudi Dağı operasyonu başladı! İşte ilk fotoğraflar