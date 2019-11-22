Berna Gözbaşı kimdir, nereli? Berna Gözbaşı Kayserispor başkanı oldu!

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 30 Kasım’da yapacağı genel kurul öncesi adaylığını koyan ve oy birliğiyle başkanlık görevini kazanan Berna Gözbaşı Süper Lig’in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti. Berna Gözbaşı Twitter’da TT oldu ve günün en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Bunun üzerinde Berna Gözbaşı kimdir? Berna Gözbaşı nerel, kaç yaşında? soruları aratılmaya başladı. İşte Süper Lig’in ilk kadın başkanının hayatı…

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR'UN BAŞKANI OLDU

Kayserispor yönetim kurulu başkanı Hamdi Elcuman'ın istifasının ardından, başkanlığa oy birliği ile Berna Gözbaşı seçildi. Gözbaşı, Süper Lig'de ilk kadın başkan olarak tarihe geçti. Kayserispor'da 30 Kasım'da yapılacak Genel Kurul öncesi başkanlığa adaylığını koyan Berna Gözbaşı, seçime kadar kulüp başkanlığı görevini üstlenecek.

BERNA GÖZBAŞI KİMDİR, NERELİ?

Kayserili olan Berna Gözbaşı, Gelibolu'da dünyaya geldi.. Memur bir ailenin tek kızı olarak, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu. Berna Gözbaşı, iş hayatına Kayseri Çinkur'un ihracat biriminde başladı. Londra Metal Borsasında "Uluslararası Finans, Metal Ticareti, Futures& Options" konusunda eğitim aldıktan sonra, ilk şirketi olan BRN Uluslararası Danışmanlık ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ni 2001 yılında kurdu.

BERNA GÖZBAŞI NE İŞ YAPIYOR?

Birçok firmaya uluslararası pazarlama ve dış ticaret danışmanlığı yaptı. İhracata açılmamış bir cok KOBİ'yi ihracatla tanıştıran Gözbaşı, 2001 -2006 yılları arasında Ortadoğu, Doğu ve Batı Afrika pazarlarında aktif çalıştı. 2006 yılında yatak üretimine başladı.

BRN Yatak'ı farklı paketleme yöntemleri 5 kıtada 60'dan fazla ülkeye ihraç eden bir şirket haline getirerek, çok kısa bir sürede sektörün en önemli ihracatçı firmalarından biri haline getirdi ve girişimcilik ve ihracat dalında birçok ödüle layık görüldü ve genç ve kadın girişimciler için rol model oldu. Kayseri Sanayi Odası ilk kadın meclis üyesi olan Berna Gözbaşı'nın 2 kızı vardır.