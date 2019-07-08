Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı
Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç ile futbolcu arkadaşı Özgür İleri, tatil sezonuna hızlı girdi... İkili, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan (41 bin lira) gulet teknede görüntülendi.
Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç ile futbolcu arkadaşı Özgür İleri, tatil sezonuna hızlı girdi... İkili, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan (41 bin lira) gulet teknede görüntülendi.
Teknenin sürpriz misafirleri ise Cicişler olarak bilinen Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşlerdi. Genç futbolcular, Cicişlerle yakından ilgilendi. O samimi anlar ise saniye saniye görüntülendi. Futbolcular Cicişlere jimnastik hareketleri yaptırdı.
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