Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7154
  • 6,4241
  • 258.375
  • 98.748
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı

Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı

Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı

Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç ile futbolcu arkadaşı Özgür İleri, tatil sezonuna hızlı girdi... İkili, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan (41 bin lira) gulet teknede görüntülendi.

Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç ile futbolcu arkadaşı Özgür İleri, tatil sezonuna hızlı girdi... İkili, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan (41 bin lira) gulet teknede görüntülendi.

Teknenin sürpriz misafirleri ise Cicişler olarak bilinen Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşlerdi. Genç futbolcular, Cicişlerle yakından ilgilendi. O samimi anlar ise saniye saniye görüntülendi. Futbolcular Cicişlere jimnastik hareketleri yaptırdı.



TAKVİM

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı
Ebru Gündeş tükendi!
Ajda Pekkan Sinan Akçıl'ın sesini kesti
Lider Şahin'e Didem Şahin'den 2. veto
Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e romantik jest!
<p>ARMY-2019 forumundaki bir eğlence programında T-80 tank topunun hünerleri gözler önüne serildi.</

İzleyenler Hayrete Düştü... Tankla Bakın Ne Yaptılar!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

S-400 nereye konuşlanacak? İşte öne çıkan 3 yer

Anzer balının kilogramı bin lira oldu