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  3. Süper Baba'nın Alim'i Eray Demirkol baba oluyor!
28 Mayıs 2020 Perşembe 12:56 | Son Güncelleme:

Süper Baba'nın Alim'i Eray Demirkol baba oluyor!

Süper Baba'nın Alim'i Eray Demirkol baba oluyor!

“Süper Baba” dizisinde hayat verdiği Alim karakteriyle 90'lı yıllara damga vuran oyuncu Eray Demirkol baba oluyor.

Süper Baba, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi yapımlarda boy gösteren Eray Demirkol babalık heyecanı yaşıyor. Oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

'ÖNÜMÜZDEKİ BAYRAM 1 FAZLA OLACAĞIZ'

Demirkol, takipçilerinin bayramını hamile eşi Gamze Akyel Demirkol’la çektirdiği fotoğrafı paylaşarak kutladı: “İyi bayramlar, önümüzdeki bayram 1 fazla olacağız inşallah.”

Erkek bebek bekleyen çift, yakında doğacak oğullarına Ege Ant ismini verecek. İkili, 2018 yılında dünya evine girmişti.


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