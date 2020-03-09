Sunucu Simge Fıstıkoğlu ikinci kez anne oldu!

Bu sabah saat 11:28'de özel bir hastanede dünyaya gelen bebeğe 'İmge' adı verildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Habibe Seyisoğlu, 3 kilo 395 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

SİMGE FISTIKOĞLU KİMDİR?

12 Aralık 1982 İstanbul doğumlu olan Simge Fıstıkoğlu, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Medya kariyerine ilk olarak Elle Decor dergisi ile başlayan Simge Fıstıkoğlu, burada 6 aylık stil editörlüğü deneyiminin ardından yazılı basın yerine görsel basında çalışmak istediği kararına vardı. 2006 senesinde spiker olan ablasının ısrarı üzerine televizyon dünyasına giren Simge Fıstıkoğlu, Habertürk Televizyonu’nun o dönemde Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı olan Murat Ongun ile görüşerek mesleği öğrenmek istediğini dile getirmiştir.

Simge Fıstıkoğlu ile görüşen Ongun ise ona spor servisinde başlamasını söylemiştir. Hiç düşünmeden Ongun’un teklifini kabul eden Fıstıkoğlu, 2009 yılının Ağustos ayına kadar burada spikerlik yapmış, sonrasında ise Habertürk Televizyonu Spor Müdürü olmuştur.

Bu dönemde başarılı teknik direktör ve futbolcularla röportaj yapan Simge Fıstıkoğlu, Habertürk’te “1 Gün” ve “Gün Başlıyor” haber kuşaklarını sunmuştur. Simge Fıstıkoğlu şimdilerde NTV’de Spor Akşamı programını ve haberleri sunmuştu.