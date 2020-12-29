Suna Yıldızoğlu'ndan kötü haber! Acı kaybı sosyal medyadan duyurdu

Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu, anne acısıyla sarsıldı. Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu, annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.



Yıldızoğlu paylaşımında, 'Annemi kaybettim. Kelimeler kifayetsiz.' ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun paylaşımı sevenlerini üzerken usta sanatçıya taziye mesajları yağdı.

SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?

Suna Yıldızoğlu, 26 Şubat 1955 tarihinde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Sonia Eddy olan İngiliz asıllı oyuncu, 1974'te Türkiye'ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını almıştır. Türkiye'de Suna Yıldızoğlu ismiyle bilinen sanatçı'nın gerçek ismi Sonia Eddy 'dir.

İngiliz Dudley Allen'den, Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki çocuğu vardır. 2000 senesinde sahne ve sinemadan ayrılıp çocuklarının eğitimi için gittiği Avustralya'ya yerleşerek iş hayatına atılmıştır. 1981'de girdiği 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazanmıştır. 1978-2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizilerinde ve reklamlarda oyunculuk, foto modellik ve şarkıcılık yapmıştır.